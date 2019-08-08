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В Украине объявили штормовое предупреждение: сильный ветер и град

В Украине объявили штормовое предупреждение: сильный ветер и град - Фото
Погода (фото - depositphotos.com)
08.08.2019, 08:36

Сегодня ожидается сильный ветер до 15-20 м/с на севере, западе и центре

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По прогнозам Укргидрометцентра, днем 8 августа в западных, северных и большинстве центральных областей - грозы, усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах град. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Ожидается до + 26, + 33 градусов", - сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, холодный атмосферный фронт циклона Xaver с центром над Северным морем несколько снизит градусы в Волынской, Ровенской и Львовской областях.

Фото: meteo.gov.ua

"Этот же фронт обусловит в четверг кратковременные дожди в западных областях и местами на севере. К вечеру дожди придут в Винницкую область, Черкасскую области, Кропивницкий", - уточнила Диденко.

Она добавила, что антициклон Zella из Черного моря "организует" сухую солнечную погоду в восточных областях, на юге и в центре. Синоптик предупреждает о сильном ветре.

В Киеве температура воздуха в течение дня достигнет +30 градусов и выше. "Локальный дождь с грозой в столице - вероятно. Порывистый, сильный ветер", - сказала Диденко.

  • 4 августа сообщалось, что в результате перемещения циклона в Одесской области прошли ливни. Нарушено транспортное сообщение, затоплены отдельные участки, дома, подвалы.
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Наталья Диденко погода штормовое предупреждение карта жара
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