Синоптики предупреждают о метелях и морозах: погода, карта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным Укргидрометцентра, 11 января в Украине, кроме запада и севера, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в центральных и восточных областях - мокрый снег и дождь, местами гололед. Об этом сообщает пресс-служба Госудаственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами – сильный мокрый снег, метели (прирост снежного покрова 10-15 см); в южных областях осадки преимущественно в виде дождя", - отмечается в сообщении.

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Фото: meteo.gov.ua

Осложнения погодных условий соответствуют первому (желтом) уровню опасности.



Синоптик Наталья Диденко у себя в Fасеbook уточнила, что 12 января ночью еще будет холодно, днем мороз ослабеет, пойдет снег.

"В течение 12, 13 и 14 января в столице будет наблюдаться сильный юго-западный ветер", - добавила она.

8 января 2019 года синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в Украине ожидается в ближайшее время влажная погода. "Температура воздуха - аттракционные горки", - сказала синоптик.