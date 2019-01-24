Снег до 20 см и метели: где ухудшится погода - карта

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По данным Укргидрометцентра, 24 января в Сумской, Харьковской и Луганской областях ожидается сильный снег (прирост снежного покрова 10-15 см, местами до 20 см). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"В южных, Днепропетровской и Донецкой областях - снег с переходом в дождь, местами гололед и налипание мокрого снега. В Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, метели", - отметили в пресс-службе.

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Явления соответствуют желтом уровню опасности.

Синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook отметила, что 24 января, с севера атмосферные фронты отодвинутся, снегопады прекратятся в столице.

Фото: meteo.gov.ua

"Общая картина синоптическая такая: периодически снег, на востоке, юге, в большинстве центральных областей мокрый снег и дождь. Температура воздуха на западе и севере днем -2, -6 градусов. На остальную территорию придет потепление до оттепели", - сказала Диденко.

23 января 2019 года из-за снега в Киеве отмечались большие пробки и "тягучки", часть из них оценивалась в 9 баллов по 10-балльной шкале.