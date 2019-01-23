Снег остановил Киев: на дорогах пробки до 9 баллов - карта

Фото: LIGA.net

Из-за снега, который продолжает идти с ночи, в Киеве на дорогах - большие пробки и "тягучки", часть из них оценивается в 9 баллов по 10-балльной шкале. Это видно по Google-картам.

С 17:00 до 21:00 въезд в Киев крупногабаритного транспорта будет запрещен.

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Власти просят киевлян и гостей города в период ухудшения погодных условий не пользоваться личным авто, а если избежать этого невозможно - быть крайне осторожными. Также коммунальщики просят не парковаться вдоль улиц и в запрещенных для этого местах: так невозможно убирать снег.

Общественный транспорт в столице ходит вне графика.

На дорогах столицы работают сейчас до 400 единиц спецтехники.

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Сегодня в Киеве к вечеру ожидается усиление снегопада, порывы ветра 15-20 м/с и метели.

Синоптик Наталья Диденко пишет в Facebook, что завтра, 24 января, атмосферный фронт сместится и снегопад в Киеве ослабеет. При этом мороз останется.

"Общая картина на четверг такая: периодически снег; на востоке, юге, в большинстве центральных областей - мокрый снег и дождь. Температура воздуха на западе и севере ночью -7-12*С, днем -2-6 градусов. На остальную территорию придет потепление до оттепели", - сообщила она.

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