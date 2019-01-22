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22.01.2019, 19:39

Скорость таяния ледников Гренландии с 2003 года выросла в 4 раза

Скорость таяния ледников Гренландии с 2003 года выросла в 4 раза - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ледовый щит острова тает быстрее из-за ускоряющегося потепления в атмосфере

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Скорость таяния ледового щита Гренландии с 2003 года увеличилась в четыре раза. Международная группа ученых подсчитала, что в 2002–2016 годах Гренландия теряла в среднем по 280 млрд тонн льда в год, что эквивалентно 0,76 мм роста уровня океана в год, передает N+1. 

При этом потеря льда была неравномерной: в 2003-2013 годах таяние льдов ускорилось почти в четыре раза, с 102 до 393 млрд тонн льда в год, после чего резко остановилось примерно на полтора года: чистые потери льда в этот период не превысили 75 млрд тонн.

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Авторы связывают это с Североатлантическим колебанием, естественным феноменом перераспределения атмосферных масс между Арктикой и субтропической Атлантикой, который, в частности, приносит в западную часть Гренландии теплый воздух и безоблачную погоду (что влияет на таяние снега и льда и на снегопады). В сочетании с ростом температуры, вызванным глобальным изменением климата, таяние льдов под влиянием отрицательной фазы Североатлантического колебания существенно усилилось, считают ученые, а резкая пауза совпала с изменением фазы колебания.

Гренландский ледовый щит покрывает практически весь остров и простирается на 1,7 млн кв.км. Он содержит почти 3 млн куб. км льда: если бы весь этот лед растаял, уровень океана поднялся бы более чем на 7 метров.

Ледовый щит острова тает быстрее из-за ускоряющегося потепления в атмосфере, причем большая часть потерь льда приходится на юго-запад Гренландии.

Ранее сообщалось, что в 2018 году океаны планеты побили рекорды по росту средней температуры.

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Теги: экология, гренландия, ледник
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