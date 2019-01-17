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17.01.2019, 00:03

Океаны бьют рекорды: температура воды повышается

Океаны бьют рекорды: температура воды повышается - Фото
Фото: EPA

Потепление океана приводит к повышению уровня моря

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В прошлом году океаны планеты побили рекорды по росту средней температуры. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на доклад китайских ученых из Института физики атмосферы.

По данным ученых, 2018-ый стал самым жарким за всю историю наблюдений - это прямое следствием выбросов парниковых газов в атмосферу.

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При этом океаны поглощают более 90% тепла, образующегося из-за парниковые газы. Потепление океана приводит к повышению уровня моря - по оценкам исследователей, примерно треть роста уровня моря вызвана эффектом расширения при нагревании воды.

Ученые прогнозируют, что к концу XXI века уровень моря поднимется примерно на один метр. Это вызовет миграцию 150 млн людей из прибрежных зоны по всему миру из-за затопления.

Кроме того, потепление океана, по словам ученых, усиливает штормы и ураганы.

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Теги: экология, океан
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