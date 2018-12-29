На Галапагосах запретили фейерверки, чтобы защитить природу

Фото: flickr / Jeff Genender

Власти Галапагосских островов запретили продавать и запускать фейерверки на всей территории архипелаге. Решение принято для защиты уникальной фауны Галапагосов. Об этом сообщает BBC.

По данным защитников природы, животные страдают от запуска пиротехники: они испытывают повышенную тревогу, у них учащается сердцебиение. Кроме того, из-а фейерверков получают травмы и многие люди.

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Под запрет не попала пиротехника, которая при запуске излучает только свет и не издает звуков.

Кампания против фейерверков началась там в 2017 году.

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Галапагосские острова расположены примерно в тысяче километров от Эквадора, к которому они относятся. Каждый год тысячи людей приезжают на архипелаг, привлеченные биоразнообразием и нетронутой природой. Там обитают животные, находящиеся под охраной, такие как галапагосская гигантская черепаха, нелетающий баклан, пингвины, калифорнийский морской лев, галапагосский альбатрос и другие.

25 декабря сообщалось, что в Великобритании запретили продавать животных в зоомагазинах.