Китай использовал космос для сохранения редкого вида тигров: фото

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Китай отправил на орбиту Земли контейнер, в котором находится ДНК редкого вида южно-китайского тигра. Об этом сообщает China Daily.

Цель этой миссии - обеспечить сохранение популяции животного, находящегося под угрозой исчезновения.

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По мнению китайских ученых, в условиях невесомости и низких температур на высоте тысячи километров над Землей ДНК тигра может сохраняться в течение десятилетий и даже веков. Исследователи надеются, что будущие поколения смогут использовать ДНК для восстановления популяции животных или для разведения их на других планетах.

В контейнере, защищенном от воздействия высоких температур и радиации, содержится ДНК тигра по имени Кан Кан, который живет в зоопарке города Гуанчжоу. Контейнер отправили на орбиту с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-11.

Отмечается, что в ближайшее время компания Shainghai ManWei Technology намерена создать космический банк генов, в котором будут храниться миллионы образцов.

Контейнер с ДНК тигра

Фото: chinadaily.com.cn