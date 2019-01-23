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23.01.2019, 08:31

Украину накроют снегопады и метели: погода, карта

Украину накроют снегопады и метели: погода, карта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Водителей просят отказаться от поездок на автомобилях 23-24 января

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По данным УкрГидрометцентра, 23 января в Винницкой, днем ​​и в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях ожидаются сильные снегопады. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Ночью 24 января во Сумской, Харьковской и Луганской областях -  снег (прирост снежного покрова 10-15 см, местами до 20 см ) в южных, Днепропетровской и Донецкой областях снег с переходом в дождь, местами гололед и налипание мокрого снега.

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В Украине, кроме запада, будут порывы ветра 15-20 м/с, метели.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве и Киевской области днем ​​23 января - снег (прирост снежного покрова 10-15 см) порывы ветра 15-20 м/с, метели.

"В связи с этим, призываем водителей по возможности воздержаться от поездок на частных авто, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не устраивать заторов на автодорогах столицы. На время снегопадов рекомендуется отдать предпочтение общественному транспорту для передвижения по городу", - отметили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Также рекомендуют не парковать автомобили на обочинах дорог и в непредусмотренных для этого местах. "Авто, мешающие прохождению снегоуборочной техники, будут эвакуировать", - уточнили в пресс-службе.

13 января сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.

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Теги: погода, снег, ГСЧС, метели
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