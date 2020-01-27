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Синоптики предупреждают о мокром снеге с дождем: погода, карта

Синоптики предупреждают о мокром снеге с дождем: погода, карта - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
27.01.2020, 09:03

По прогнозам Укргидрометцентра, 29 января в Украину придет циклон

Сегодня, 26 января, в Украине будет без осадков, с 29 января ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в течение дня + 2, + 5 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"Во вторник на юг придут дожди, дотянутся до Черкасской области, Днепра и Кропивницкого. На остальной территории - без осадков", - отметила Диденко.

По ее словам, 29 января циклон обусловит в Украине мокрый снег, дождь (кроме юга) и сильный ветер.

В Киеве в понедельник-вторник осадки маловероятны, 29 января в столице - усиление ветра, появится дождь, вечером с переходом в мокрый снег.

  • 9 января сообщалось, что в Украину пришел атмосферный фронт.

Читайте также: В Украину идет атмосферный фронт: погода резко ухудшится - карта

 

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