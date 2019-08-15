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Синоптики предупреждают о перепадах температур и шквалах: погода

Синоптики предупреждают о перепадах температур и шквалах: погода - Фото
Дождь (фото - pixabay.com)
15.08.2019, 08:03

По прогнозам Укргидрометцентра, погода резко ухудшится на западе страны

Сегодня, 15 августа, ожидаются дожди, грозы, возможны сильные ливни, шквал и град - на западе. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Сильный, до штормового, южный ветер - на севере, в центре до Одесской области. Жара - на юге, востоке и в центральных областях, кроме Винницкой области", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, жара остается в южной части, на востоке и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области. Воздух прогреется до +30, + 34 градуса.

"На западе уже будет просто холодно, до + 18, + 23 градусов. На севере в четверг в Житомирской области + 20, + 23 градуса, в Киевской области + 23, +25 градусов, в Черниговской области + 25, + 27 градусов, в Сумской области + 26, + 31 градусов", - сказала Диденко.

В Киеве 15 августа жара спадет до +24 градусов. "Ожидается порывистый, сильный, южный ветер. Вероятность дождя небольшая, может, что и капнет, но скорее, ограничится увеличением облачности. Контрасты и колебания давления и температуры сейчас - значительные, поэтому особенно внимательно следите за здоровьем", - уточнила Диденко.

  • Непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра, накрывший Киев 8 августа, стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы.
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шквалы Наталья Диденко погода карта град
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