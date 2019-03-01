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01.03.2019, 08:30

Синоптики предупреждают о похолодании до -10 градусов: погода

Синоптики предупреждают о похолодании до -10 градусов: погода - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, 2-3 марта в Украине похолодает, ночью будет до -10 градусов

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Сегодня, 1 марта, в Украину пришел циклон с северо-востока, ожидается сильный ветер, мокрый снег - на востоке, севере и центре. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в течение дня 0, + 3 градуса, на юге и западе + 3 + 8 градусов.

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В южной части осадки вероятны только в Запорожье и Херсонской области.

В западных областях, в Одесской, Николаевской и в Крыму будет сухая погода.

В Киеве - сильный ветер, до + 2 градуса.

"2-3 марта в Украине похолодает, ночью до -4, -10 градусов. Однако уже днем ​​3 марта должно начать теплеть", - уточнила Диденко.

В субботу, 2 марта, в столице похолодает до мороза, в ночь на воскресенье - также будет морозно, а вот днем 3 марта потеплеет до + 3, + 5 градусов.

В ближайший понедельник, 4 марта, юго-западный ветер принесет в Украину потепление.

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Теги: Наталья Диденко, погода, потепление, прогноз, карта, похолодание, 1 марта
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