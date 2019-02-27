Синоптики рассказали, когда ожидается до +10 градусов: погода

В ближайший понедельник, 4 марта, юго-западный ветер принесет в Украину потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Постепенно температура воздуха будет идти вверх и даже перескочит +10 градусов. Но это будет с понедельника", - отметила Диденко.

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Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, в ближайшие дни особых изменений в погоде, включая выходные, не будет.

Сегодня днем ​​ + 5 градусов, на Закарпатье - до + 8 градусов, холодный ветер.

В Киеве - без существенных осадков. Температура воздуха + 3 градуса.

28 февраля в Украине, кроме западных, Одесской и Николаевской областей, ожидаются небольшие осадки.