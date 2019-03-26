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26.03.2019, 10:05

Синоптики предупреждают о похолодании и мокром снеге: погода

Синоптики предупреждают о похолодании и мокром снеге: погода - Фото
Фото: depositphotos.com

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра снег ожидается на севере и центре

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В среду, 27 марта, похолодает, местами выпадет мокрый и сильный ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, на западе и юге без существенных осадков.

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"Температура воздуха снизится до + 3, + 6 градусов, на юге будет теплее, до +7, +10 градусов. С пятницы начнется потепление, прояснение, а в течение 30-31 марта практически повсеместно будет солнечно  до + 10, + 15 градусов", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве похолодает до +4 градусов, возможен мокрый снег.

В четверг, 28 марта, будет без осадков, а в субботу-воскресенье в столице будет светить солнце, и воздух прогреется до + 12, + 15 градусов.

11 марта 2019 года в 15 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра.

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Теги: Наталья Диденко, погода, снег, похолодание
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