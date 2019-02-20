Синоптики предупреждают о похолодании и осадках: погода, карта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

20 февраля в Украину придет атмосферный фронт. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, в большинстве областей ожидаются дожди. "В Карпатах и ​​на северо-востоке Украины, вероятно, мокрый снег. В южной части и на востоке будет сухо", - отметила Диденко.

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Она уточнила, что вечером в Харьковскую область дойдет фронт с осадками.

Фото: meteo.gov.ua

"Температура воздуха завтра днем ​​ожидается в пределах + 3, + 6 градусов, на западе до +9, на востоке 0, + 3 градусов", - сказала Диденко.

В Киеве - облачно, небольшой дождь.

"С 22 февраля в Украину придет похолодание до умеренных морозов", - добавила Диденко.

13 января сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.