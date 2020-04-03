Синоптики предупреждают о похолодании и снеге: погода, карты

Сегодня, 3 апреля, температура воздуха днем поднимется до +10, +15 градусов, завтра, 4 апреля, ожидается незначительное похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Она уточнила, что сегодня на западе вечером ожидается дождь, в Карпатах - со снегом.
В Киеве пятница - с переменной облачностью, солнцем, температура воздуха будет до +14 градусов. Ветер будет с юго-запада, умеренный.
4 апреля - похолодает, ночью на западе -1 градус, севере и востоке +3 градуса, юге +4 градуса, в центре +2 градуса.
Днем на западе ожидается +11 градусов, востоке +14 градусов, севере и в центре +12 градусов, юге +15 градусов.
Синоптик добавила, что в ближайшее воскресенье, 5 апреля, еще будет прохладно, сильный ветер, а с 6 апреля воздух прогреется до + 12, + 19 градусов.