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Синоптики предупреждают о похолодании и снеге: погода, карты

Синоптики предупреждают о похолодании и снеге: погода, карты - Фото
Весенние заморозки (фото - pixabay.com)
03.04.2020, 09:01

По прогнозам Укргидрометцентра, на выходных похолодает, потепление начнется с 6 апреля

Сегодня, 3 апреля, температура воздуха днем ​​поднимется до +10, +15 градусов, завтра, 4 апреля, ожидается незначительное похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она уточнила, что сегодня на западе вечером ожидается дождь, в Карпатах - со снегом.

Карта погоды на 3 апреля: фото

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве пятница - с переменной облачностью, солнцем, температура воздуха будет до +14 градусов. Ветер будет с юго-запада, умеренный.

4 апреля - похолодает, ночью на западе -1 градус, севере и востоке +3 градуса, юге +4 градуса, в центре +2 градуса.

Днем на западе ожидается +11 градусов, востоке +14 градусов, севере и в центре +12 градусов, юге +15 градусов.

Карта погоды на 4 апреля: фото

Фото: meteo.gov.ua

Синоптик добавила, что в ближайшее воскресенье, 5 апреля, еще будет прохладно, сильный ветер, а с 6 апреля воздух прогреется до + 12, + 19 градусов.

  • 25 марта сообщалось, что антициклон Юрген будет определять сухую, преимущественно солнечную погоду в Украине в ближайшие дни.
Арина Толина
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Наталья Диденко погода снег карта похолодание
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