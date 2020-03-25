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Солнечно и штормовой ветер. В Украину пришел антициклон Юрген: погода, карта

Солнечно и штормовой ветер. В Украину пришел антициклон Юрген: погода, карта - Фото
Весна (фото - pixabay.com)
25.03.2020, 08:03

По прогнозам Укргидрометцентра, на юге сегодня - штормовой ветер

Антициклон Юрген будет определять сухую, преимущественно солнечную погоду в Украине в ближайшие дни. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, сегодня ветер ожидается умеренный, в южной части порывы могут достигать штормовых. Температура воздуха днем ​​ +3, + 8, на юге до +11 градусов.

В Киеве будет сухо, солнечно, днем ​​потеплеет до +6 градусов.

 

Карта погоды на 25 марта: фото

Фото: meteo.gov.ua

"В дальнейшем температура воздуха пойдет вверх и выходные она достигнет + 11, + 17 градусов", - уточнила Диденко.

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  • 15 марта синоптик Наталья Диденко сообщала, что антициклон Helge принесет сухую солнечную погоду, будет холодно.

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Арина Толина
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