Солнечно и штормовой ветер. В Украину пришел антициклон Юрген: погода, карта

Антициклон Юрген будет определять сухую, преимущественно солнечную погоду в Украине в ближайшие дни. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, сегодня ветер ожидается умеренный, в южной части порывы могут достигать штормовых. Температура воздуха днем +3, + 8, на юге до +11 градусов.
В Киеве будет сухо, солнечно, днем потеплеет до +6 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
"В дальнейшем температура воздуха пойдет вверх и выходные она достигнет + 11, + 17 градусов", - уточнила Диденко.
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