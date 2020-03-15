В Украине похолодает: на востоке дождь с мокрым снегом - карта

15 марта в Украине - воздушная масса арктического происхождения, днем +1, +7 градусов тепла, на юге днем до +8 градусов, на востоке и в Сумской области - мокрый снег с дождем. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Мокрый снег, местами с дождем, выпадать в восточных областях, плюс Сумщина. Там также ожидается сильный северный ветер", - отметила Диденко.
На остальной территории Украины антициклон Helge принесет сухую солнечную погоду, будет холодно.
В Киеве днем около +3 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
"В центре ближайшей недели - потеплеет, в следующие выходные - снова похолодает", - уточнила Диденко.
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