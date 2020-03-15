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В Украине похолодает: на востоке дождь с мокрым снегом - карта

В Украине похолодает: на востоке дождь с мокрым снегом - карта - Фото
Фото: depositphotos.com
15.03.2020, 10:03

По прогнозам Укргидрометцентра, погода ухудшится на востоке и в Сумской области, где ожидается мокрый снег с дождем

15 марта в Украине  - воздушная масса арктического происхождения, днем +​​1, +7 градусов тепла, на юге днем ​​до +8 градусов, на востоке и в Сумской области - мокрый снег с дождем. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Мокрый снег, местами с дождем, выпадать в восточных областях, плюс Сумщина. Там также ожидается сильный северный ветер", - отметила Диденко.

На остальной территории Украины антициклон Helge принесет сухую солнечную погоду, будет холодно.

В Киеве днем ​​около +3 градусов.

Карта погоды на 15 марта: фото

Фото: meteo.gov.ua

"В центре ближайшей недели - потеплеет, в следующие выходные - снова похолодает", - уточнила Диденко.

Читайте также: Прогноз погоды в Украине на март: будет теплее, чем обычно

Арина Толина
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Наталья Диденко погода карта 15 марта
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