В Украине похолодает: на востоке дождь с мокрым снегом - карта

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15 марта в Украине - воздушная масса арктического происхождения, днем +​​1, +7 градусов тепла, на юге днем ​​до +8 градусов, на востоке и в Сумской области - мокрый снег с дождем. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Мокрый снег, местами с дождем, выпадать в восточных областях, плюс Сумщина. Там также ожидается сильный северный ветер", - отметила Диденко.

На остальной территории Украины антициклон Helge принесет сухую солнечную погоду, будет холодно.

В Киеве днем ​​около +3 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"В центре ближайшей недели - потеплеет, в следующие выходные - снова похолодает", - уточнила Диденко.

13 февраля сообщалось, что в Украину идет похолодание.

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