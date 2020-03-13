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В Украину идет похолодание: где ухудшится погода - карты

В Украину идет похолодание: где ухудшится погода - карты - Фото
Весенние заморозки (фото - pixabay.com)
13.03.2020, 09:18

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра ожидаются дожди с мокрым снегом на севере и западе

С сегодняшнего дня, 13 марта, в Украине начнется похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, на западе и севере, Винницкая области ожидается + 6, + 12 градусов.

"Однако большинство центральной части, юг и восток еще задержатся в теплой воздушной массе, + 10, + 15, местами до + 15, + 18 градусов. Но на выходных и там похолодает", - отметила Диденко.

Карта погоды на 13 марта: фото

Фото: meteo.gov.ua

Дожди - местами на западе и востоке, вечером в центре.

"В Киеве 13 марта осадки маловероятны, в субботу пройдет холодный дождь, в воскресенье будет солнечно и морозно", - сообщила Диденко.

В субботу, 14 марта, дожди, даже местами с мокрым снегом, вероятны в западных и северных областях.

Карта погоды на 14 марта: фото

Фото: meteo.gov.ua

Синоптик предупредила, что в субботу-воскресенье ожидается сильный ветер, в ночь на субботу и в ночь на воскресенье возможен небольшой мороз, до -2, 4 градусов.

Диденко уточнила, что 15 марта в Украине будет сухо.

Карта погоды на 15 марта: фото

Фото: meteo.gov.ua

  • 24 февраля сообщалось, что циклон Юлия принесет в Украину осадки с штормовым ветром.

Читайте также: Прогноз погоды в Украине на март: будет теплее, чем обычно

Арина Толина
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Наталья Диденко погода карта похолодание 13-15 марта
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