В Украину идет похолодание: где ухудшится погода - карты

С сегодняшнего дня, 13 марта, в Украине начнется похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
По ее словам, на западе и севере, Винницкая области ожидается + 6, + 12 градусов.
"Однако большинство центральной части, юг и восток еще задержатся в теплой воздушной массе, + 10, + 15, местами до + 15, + 18 градусов. Но на выходных и там похолодает", - отметила Диденко.
Фото: meteo.gov.ua
Дожди - местами на западе и востоке, вечером в центре.
"В Киеве 13 марта осадки маловероятны, в субботу пройдет холодный дождь, в воскресенье будет солнечно и морозно", - сообщила Диденко.
В субботу, 14 марта, дожди, даже местами с мокрым снегом, вероятны в западных и северных областях.
Фото: meteo.gov.ua
Синоптик предупредила, что в субботу-воскресенье ожидается сильный ветер, в ночь на субботу и в ночь на воскресенье возможен небольшой мороз, до -2, 4 градусов.
Диденко уточнила, что 15 марта в Украине будет сухо.
Фото: meteo.gov.ua
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