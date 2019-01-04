Синоптики предупреждают о похолодании: погода, карты

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня, 4 января, по всей территории страны ожидаются осадки, 5 января - похолодает. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook отметила, что в Киеве пятница будет влажной и холодной. Местами возможен небольшой снег, на дорогах гололедица, ночью -5,-7 градусов, днем -2,-4 градуса.

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5 января на западе ожидается снег, -8 градусов, востоке -6 градусов, севере -9 градусов, юге -7 градусов, центре -8 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"В дальнейшем морозы в Украине усилятся", - добавила она.

3 января 2019 года директор Укргидрометцентра Николай Кульбида отметил, что циклон из Средиземного моря принесет в Украину сильные снегопады, синоптики относят его к первому уровню опасности.