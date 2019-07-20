Синоптики предупреждают о похолодании: погода, карта

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20-21 июля температура воздуха в Украине повысится, а с 23 июля ожидается похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

В южной части, на востоке и в большинстве центральных областей ожидается + 27, + 32 градуса.

На западе и cевере предполагается + 24, + 29, местами до +30 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"Кратковременные дожди с локальными грозами пройдут в западных, северных областях, еще в субботу дотянет в отдельные районы Винницкой и Одесской области", - отметила Диденко.

По ее словам, в Киеве в субботу ожидается преимущественно сухая погода, днем ​​+25, +27 градусов.

В воскресенье - вероятность дождя выше, но и теплее, до + 26, + 29 градусов.

Она добавила, что в понедельник синоптическая ситуация существенно не изменится, на юге жара даже усилится.

"А вот во вторник северный ветер снова принесет ощутимое похолодание", - уточнила Диденко.

Средняя температура июня в столице составила +23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы.