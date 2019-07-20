Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Синоптики предупреждают о похолодании: погода, карта

Синоптики предупреждают о похолодании: погода, карта - Фото
Фото: unsplash.com
20.07.2019, 09:34

По прогнозам Укргидрометцентра, похолодает с 23 июля на большинстве территории страны

20-21 июля температура воздуха в Украине повысится, а с 23 июля ожидается похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

В южной части, на востоке и в большинстве центральных областей ожидается + 27, + 32 градуса.

На западе и cевере предполагается + 24, + 29, местами до +30 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"Кратковременные дожди с локальными грозами пройдут в западных, северных областях, еще в субботу дотянет в отдельные районы Винницкой и Одесской области", - отметила Диденко.

По ее словам, в Киеве в субботу ожидается преимущественно сухая погода, днем ​​+25, +27 градусов.

В воскресенье - вероятность дождя выше, но и теплее, до + 26, + 29 градусов.

Она добавила, что в понедельник синоптическая ситуация существенно не изменится, на юге жара даже усилится.

"А вот во вторник северный ветер снова принесет ощутимое похолодание", - уточнила Диденко.

Средняя температура июня в столице составила +23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы.

Напишите нам
Наталья Диденко погода карта похолодание
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 