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Синоптики предупреждают о похолодании: погода, карта

Синоптики предупреждают о похолодании: погода, карта - Фото
Фото: pixabay.com
20.12.2019, 07:58

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня по всей территории страны без осадков

20 декабря в Украине ожидается небольшое и временное похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

В течение дня ожидается + 2, + 7 градусов, на юге и западе будет теплее, + 5, + 10 градусов.

"Снова в Украине повсеместно будет преобладать сухая погода - антициклон. В западных областях в пятницу возможен сильный юго-восточный ветер", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, в Киеве похолодает, днем ​​до +5 градусов. Осадков в столице не предвидится.

21-22 декабря в Украине снова начнет теплеть, а 23-24 декабря пройдут неплохие дожди.

  • 24 ноября во Львове выпал первый снег.

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Наталья Диденко погода карта
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