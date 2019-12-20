Синоптики предупреждают о похолодании: погода, карта

20 декабря в Украине ожидается небольшое и временное похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
В течение дня ожидается + 2, + 7 градусов, на юге и западе будет теплее, + 5, + 10 градусов.
"Снова в Украине повсеместно будет преобладать сухая погода - антициклон. В западных областях в пятницу возможен сильный юго-восточный ветер", - отметила Диденко.
По ее словам, в Киеве похолодает, днем до +5 градусов. Осадков в столице не предвидится.
21-22 декабря в Украине снова начнет теплеть, а 23-24 декабря пройдут неплохие дожди.
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