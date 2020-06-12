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Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды: дожди, град, шквалы

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды: дожди, град, шквалы - Фото
Фото: pixabay.com
12.06.2020, 09:42

По прогнозам Укргидрометцентра, в Украину придет холодный атмосферный фронт с севера

12 июня в западных областях, днем ​​в Винницкой области и в южной части - грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; в Карпатах местами  - сильные дожди. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Сегодня в большинстве областей будет жарко, +29, +35 градусов, только в западных областях свежее, в течение дня +24, +29 градусов.

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что в Украину придет холодный атмосферный фронт с севера, он принесет кратковременные дожди с грозами и ослабление жары.

Карта погоды на 12 июня

Карта погоды на 12 июня (фото - meteo.gov.ua)

"То есть, уже в воскресенье днем ​​ожидается в большинстве областей Украины + 22, + 28 градусов, только на востоке жара еще задержится", - отметила Диденко.

В Киеве днем воздух прогреется до ​​+32, + 34 градуса.

"В субботу начнут понемногу набегать облака фронта, и уже во второй половине дня или вечером и также в воскресенье есть вероятность кратковременных дождей с грозами. 14 июня жара ослабеет. И всю следующую неделю температура воздуха ожидается более комфортной", - сообщила Диденко.

  • 9 июня сообщалось, что в течение суток 10 июня в западных областях - грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с, местами сильный дождь.

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Арина Толина
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