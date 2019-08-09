Синоптики предупреждают о шквалах: где ухудшится погода - карта

Штормовое предупреждение (фото - pixabay.com)

9 августа на западе и севере страны пройдут кратковременные дожди с грозами, во время гроз возможны шквалы и град. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Тоненькая полоска атмосферного фронта на юге Украины может привести локальные дожди и грозы, особенно в Приазовье. Жара в северных и западных областях ослабнет, ожидается + 25, + 29 градусов, разве что на Закарпатье все же до +30 градусов", - уточнила Диденко.

Синоптик добавила, что на юге, востоке и в большинстве центральных областей еще будет +26, + 32 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 9 августа воздух прогреется до+27 градусов, кратковременный дождь с грозой возможен во второй половине дня или уже вечером. "Во вторник, 13 августа, ожидается существенный скачок температуры воздуха, в столице может быть до +35 градусов", - уточнила Диденко.