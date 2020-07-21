Синоптики предупреждают о шквалах и похолодании: погода, карта

По прогнозам Укргидрометцентра, погода ухудшится 21 июля на западе и севере страны

Сегодня в западных и северных областях ожидаются грозовые дожди, местами возможны шквалы, град. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Ветер предполагается северо-западный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха будет колебаться в пределах + 25, + 30 градусов, на юге местами достигнет + 30, + 33 градусов, в западных областях будет ниже, + 22, + 27 градусов.

В Киеве вторник ожидается периодически дождь с грозой и порывистым ветром, температура в столице в течение дня будет +27, +28 градусов.

" В середине недели несколько похолодает. Потом еще потеплеет, но в ближайшей перспективе сильной жары не видно", - уточнила Диденко.

14 июля сообщалось , что на Харьков обрушился ливень: часть улиц подтоплено, движение затруднено.

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Арина Толина

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