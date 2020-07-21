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Синоптики предупреждают о шквалах и похолодании: погода, карта

21.07.2020, 09:03
Синоптики предупреждают о шквалах и похолодании: погода, карта - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

По прогнозам Укргидрометцентра, погода ухудшится 21 июля на западе и севере страны

Сегодня в западных и северных областях ожидаются грозовые дожди, местами возможны шквалы, град. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Ветер предполагается северо-западный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха будет колебаться в пределах + 25, + 30 градусов, на юге местами достигнет + 30, + 33 градусов, в западных областях будет ниже, + 22, + 27 градусов.

Карта погоды на 21 июля

В Киеве вторник ожидается периодически дождь с грозой и порывистым ветром, температура в столице в течение дня будет +27, +28 градусов.

" В середине недели несколько похолодает. Потом еще потеплеет, но в ближайшей перспективе сильной жары не видно", - уточнила Диденко.

  • 14 июля сообщалось, что на Харьков обрушился ливень: часть улиц подтоплено, движение затруднено.

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Арина Толина
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