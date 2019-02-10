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10.02.2019, 20:10

Синоптики предупреждают о сильном ветре и дождях: погода, карта

Синоптики предупреждают о сильном ветре и дождях: погода, карта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, с 12 февраля начнется похолодание

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Завтра, 11 февраля, в Украине ожидается сильный ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Южный ветер будет достигать 11 февраля сильных порывов.  В течение дня ожидается +2,+ 5 градусов, на юге и на западе + 4,+ 9 градусов", - отметила Диденко.

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По ее словам, дожди будут идти в западных областях, в Карпатах - с мокрым снегом.

"К вечеру понедельника осадки доберутся до Винницкой, Житомирской, Киевской области. На остальной территории пока сухо. В Киеве понедельник будет с сильным южным ветром, температурой воздуха + 2, + 4 градуса, сухим днем ​​и дождливым вечером", - сказала Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Она уточнила, во вторник, 12 февраля, прогнозируется дождь с мокрым снегом.

"Начнет заходить похолодание", - добавила Диденко.

13 января сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.

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Теги: Наталья Диденко, ветер, погода, карта
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