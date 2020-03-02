Синоптики предупреждают о сильном ветре и дождях: погода, карта

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Сегодня в Украине практически по всей территории страны будет ветрено. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Южный ветер будет достигать штормовых значений", - отметила она.

Температура воздуха обещает быть умеренной, в течение дня + 5 + 10 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Дожди в понедельник пройдут на западе и севере, а на востоке, юге и в центре будет преобладать сухая воздушная масса.

В Киеве 2 марта ожидается облачная влага ветреная погода. Небольшой дождь + 6, + 8 градусов.

Киеве и Киевской области 2 марта порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый. 1 марта сообщалось , что в

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