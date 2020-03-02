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Синоптики предупреждают о сильном ветре и дождях: погода, карта

Синоптики предупреждают о сильном ветре и дождях: погода, карта - Фото
Фото: depositphotos.com
02.03.2020, 08:08

По прогнозам Укггидрометцентра, в понедельник южный ветер будет достигать штормовых значений

Сегодня в Украине практически по всей территории страны будет ветрено. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Южный ветер будет достигать штормовых значений", - отметила она.

Температура воздуха обещает быть умеренной, в течение дня + 5 + 10 градусов.

 

Погода на 2 марта

Фото: meteo.gov.ua

Дожди в понедельник пройдут на западе и севере, а на востоке, юге и в центре будет преобладать сухая воздушная масса.

В Киеве 2 марта ожидается облачная влага ветреная погода. Небольшой дождь + 6, + 8 градусов.

  • 1 марта сообщалось, что в Киеве и Киевской области 2 марта порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый.

Читайте также: Прогноз погоды в Украине на март: будет теплее, чем обычно

Арина Толина
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