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02.05.2019, 08:23

Синоптики предупреждают о ветре и похолодании: погода, карта

Синоптики предупреждают о ветре и похолодании: погода, карта - Фото
Фото: pixabay.com

По прогнозам Укргидрометцентра, западный ветер 2 мая будет порывистым

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Сегодня сильные осадки в Украине прекратятся, дожди будут периодическими, небольшими, максимум умеренными, а с 5 мая ожидается похолодание. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 2 мая циклон Valentin сегодня покинет территорию Украины.

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"Западный ветер ожидается порывистым, до сильного. В течение дня в большинстве областей Украины ожидается +13, +19 градусов", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 2 мая дожди также ослабеют и прекратятся, днем ​​потеплеет до +14 градусов.

Она уточнила, что в дальнейшем влажная погода все же будет доминировать, дожди периодически будут выпадать.

"Теплее будет на юге и востоке, а вот на западе и севере с 5-6 мая снова похолодает", - добавила Диденко.

28 апреля в Золочевском районе Львовской области прошел сильный дождь с градом, в результате чего подтопило один жилой дом, подвал, хозяйственные строения и три приусадебных участка. 

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Теги: Наталья Диденко, погода, карта, дожди, 2 мая, похолодание
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