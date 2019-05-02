Синоптики предупреждают о ветре и похолодании: погода, карта

Фото: pixabay.com

Сегодня сильные осадки в Украине прекратятся, дожди будут периодическими, небольшими, максимум умеренными, а с 5 мая ожидается похолодание. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 2 мая циклон Valentin сегодня покинет территорию Украины.

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"Западный ветер ожидается порывистым, до сильного. В течение дня в большинстве областей Украины ожидается +13, +19 градусов", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 2 мая дожди также ослабеют и прекратятся, днем ​​потеплеет до +14 градусов.

Она уточнила, что в дальнейшем влажная погода все же будет доминировать, дожди периодически будут выпадать.

"Теплее будет на юге и востоке, а вот на западе и севере с 5-6 мая снова похолодает", - добавила Диденко.

28 апреля в Золочевском районе Львовской области прошел сильный дождь с градом, в результате чего подтопило один жилой дом, подвал, хозяйственные строения и три приусадебных участка.