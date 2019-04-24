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24.04.2019, 08:05

Синоптики предупреждают о сильном ветре: какой будет погода

Синоптики предупреждают о сильном ветре: какой будет погода - Фото
Фото: pixabay.com

По прогнозам Укргидрометцентра, в западных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с

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24 апреля в Украине без осадков, лишь на Закарпатье небольшой дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Ветер юго-восточный, в восточных областях - северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с", - отмечается в сообщении.

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Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха днем будет +18, +23 градусов, в западной части и на побережье морей +14, +19 градусов.

В ночь на воскресенье, 28 апреля, дожди и местами грозы пройдут в западных областях Украины. Днем на западе тоже будут периодически дожди.

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Теги: Наталья Диденко, погода, карта
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