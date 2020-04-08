Синоптики предупреждают о сильном ветре: погода, карта

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В Украине 8 апреля столбики термометров поднимутся до + 15, + 22 градусов, самым теплым ожидается запад, немного свежее будет в Крыму и Приазовье, + 10 + 14 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Ветер в Украине будет преобладать западных направлений, умеренный, на севере и востоке может быть порывистым, порой до сильного, во всех областях – солнце", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве в среду - солнечная теплая погода, но с порывистым ветром. Температура воздуха в течение дня достигнет +18, +19 градусов.

"9 апреля замечательное апрельское тепло удержится, а вот 10 апреля, в пятницу придет влажный атмосферный фронт с дождями и небольшим похолоданием", - предупредила Диденко.

7 апреля синоптики предупреждали о дождях в Украине.