Синоптики предупреждают о заморозках и мокром снеге: погода

Фото: pixabay.com

Ночью ожидаются заморозки в большинстве областей правобережья Украины, кроме южной части. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"На Левобережье небо прикроет дождевыми облаками, и поэтому температура воздуха удержится от "минусов". Там, где дожди - днем ​​+ 14 градусов, где сухо - + 6, + 11 градусов", - отметила Диденко.

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Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, в Киеве завтра без осадков, однако холодно, ночью около нуля, местами заморозки 0, -3 градуса, днем ​​ + 8 градусов.

"Во вторник осадки распространятся на всю Украину, на западе 16 апреля - вероятность мокрого снега", - уточнила Диденко.

2 апреля сообщалось, что в Украину идет антициклон Jana.