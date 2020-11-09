Синоптики предупреждают о заморозках: погода, карта

По прогнозам Укргидрометцентра, во второй половине недели ожидаются заморозки

9 ноября в течение дня температура воздуха составит + 7, + 12 градусов, на юге + 10, + 14 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, во второй половине недели ожидаются заморозки.

В Киеве понедельник будет без дождя, с периодическим туманом и дневной температурой воздуха около +8 градусов.

На западе ожидается +9 градусов, востоке и севере +10 градусов, юге +12 градусов.

23 октября сообщалось, что в ноябре в Украине средняя температура воздуха составит 0, +8 градусов, в горах будет 0, +3 градуса.

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Арина Толина

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