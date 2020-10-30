Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: дожди и мокрый снег – карты
По прогнозам Укргидрометцентра, осадки ожидаются сегодня и на выходных
Cегодня ощутимо похолодает на западе Украины, днем там до + 9, + 13 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, завтра, 31 октября, это похолодание распространится дальше.
В большинстве областей Украины в пятницу ожидается + 11, + 15 градусов, на юге и юго-востоке + 15, + 18 градусов.
Дожди 30 октября пройдут местами в западных областях, Луганской, Винницкой и Одесской областях, дойдут до Черкасской, Житомирской и Киевской области.
В Карпатах возможен мокрый снег. В Киеве – туманы, периодически дождь.
На выходные в столице похолодает до + 7, + 10 градусов и пройдет дождь.
В воскресенье днем - без существенных осадков.
- 20 октября сообщалось, что в Украину идет мощный антициклон.
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