Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: дожди и мокрый снег – карты

По прогнозам Укргидрометцентра, осадки ожидаются сегодня и на выходных

Cегодня ощутимо похолодает на западе Украины, днем ​​там до + 9, + 13 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, завтра, 31 октября, это похолодание распространится дальше.

В большинстве областей Украины в пятницу ожидается + 11, + 15 градусов, на юге и юго-востоке + 15, + 18 градусов.

Дожди 30 октября пройдут местами в западных областях, Луганской, Винницкой и Одесской областях, дойдут до Черкасской, Житомирской и Киевской области.

В Карпатах возможен мокрый снег. В Киеве – туманы, периодически дождь.

На выходные в столице похолодает до + 7, + 10 градусов и пройдет дождь.

В воскресенье днем ​​- без существенных осадков.

20 октября сообщалось, что в Украину идет мощный антициклон.

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Арина Толина

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