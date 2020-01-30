Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: карты

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30 января в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица, в Черниговской и Сумской областях - сильный мокрый снег, метели (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели предупреждают, что осложнения погодных условий вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог.

В Киеве и области - на дорогах гололедица, утром и днем ​​порывы ветра 15-20 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

По прогнозам Укргидрометцентра, днем ​​31 января - сильный снег, метели (в Закарпатье - дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см, на дорогах гололедица.

Фото: meteo.gov.ua

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях ожидается мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.