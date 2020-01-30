Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: карты

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: карты - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
30.01.2020, 09:01

По прогнозам Укргидрометцентра, 30-31 января - штормовой ветер, мокрый снег, на дорогах гололедица

30 января в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица, в Черниговской и Сумской областях - сильный мокрый снег, метели (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели предупреждают, что осложнения погодных условий вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог.

В Киеве и области - на дорогах гололедица, утром и днем ​​порывы ветра 15-20 м/с.

 

Фото: meteo.gov.ua

По прогнозам Укргидрометцентра, днем ​​31 января - сильный снег, метели (в Закарпатье - дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см, на дорогах гололедица.

Фото: meteo.gov.ua

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях ожидается мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.

  • 28 января сообщалось,что в Украину идет атмосферный фронт.
Еще по теме
Напишите нам
ветер погода ГСЧС карта мокрый снег
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 