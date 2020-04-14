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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: заморозки и мокрый снег - карты

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: заморозки и мокрый снег - карты - Фото
Фото: pexels.com
14.04.2020, 08:50

По прогнозам Укргидрометцентра, в ночь на 15 апреля ожидаются заморозки до -3 градусов

Сегодня в северных и западных областях Украины, а также в Винницкой температура воздуха резко упадет до +4,  +9 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, на востоке, юге и в большинстве центральных областей еще задержится теплая погода, в течение дня ожидается + 10, + 17 градусов. Но вечером уже похолодает и Черкасской области.

Карта погоды на 14 апреля

Карта погоды на 14 апреля (фото - meteo.gov.ua)

В Киеве 14 апреля ожидается резкое похолодание, температура воздуха упадет до +5, +7 градусов, пройдет дождь, есть вероятность мокрого снега.

"Снижение температуры воздуха 15 апреля охватит всю Украину. Во вторник, холодный атмосферный фронт принесет с собой дожди и из-за существенного похолодания местами мокрый снег", - уточнила Диденко.

Карта погоды на 15 апреля

Карта погоды на 15 апреля (фото - meteo.gov.ua)

Ветер с южного, юго-западного поменяется на северо-западный, порывистый.

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Ветер в столице  изменится на северо-западный. В ночь на 15 апреля возможны заморозки -3 градуса, днем ​​холодная погода еще удержится.

"16-17 апреля в Киеве потеплеет, однако в субботу и на Пасху снова ожидается похолодание. 17-18 апреля в столице пройдут дожди" , - добавила Диденко.

  • 9 апреля в Украину пришел антициклон Loris.
Арина Толина
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Наталья Диденко погода снег заморозки дождь карта
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