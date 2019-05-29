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29.05.2019, 08:03

Синоптики предупреждают о шквалах и грозах: погода, карта

Синоптики предупреждают о шквалах и грозах: погода, карта - Фото
Фото: pixabay.com

По прогнозам Укргидрометцентра, на западе пройдут дожди, возможны шквалы и град

29 мая в западной части страны - грозы, ожидаются местами дожди, град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Будут идти снова кратковременные дожди с грозами, местами возможны шквалы и град. И, соответственно, температура воздуха на западе ожидается ниже, + 21, + 24 градуса", - отметила синоптик Наталья Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

На остальной территории переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с; температура ночью +13, +18 градусов, днем +24, +29 градусов, в южных и восточных областях местами +30, +32 градусов.

В связи с непогодой в ночь с 24 на 25 мае в Украине оказались обесточенными 69 населенных пунктов в пяти областях.

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Теги: шквалы, Наталья Диденко, погода, грозы, град
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