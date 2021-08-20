UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Синоптики прогнозируют похолодание в Украине к концу праздничных выходных: карты погоды

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2021, 09:45
Синоптики прогнозируют похолодание в Украине к концу праздничных выходных: карты погоды - Фото
Иллюстративное фото – pixabay

К концу выходных в Украине похолодает, местами пройдут дожди и грозы. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня, 20 августа, в западных областях +23..+26, в центральных и южных +24..+28, на востоке до +30. В Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и на востоке ожидаются дожди и грозы.

В субботу, 21 августа, в Украине +23..+27 градусов, в Одесской области до +28. В западных, восточных областях и в Крыму ожидаются дожди и грозы.

В воскресенье, 22 августа, осадков не ожидается. Температура сохранится на уровне +23..+27 градусов, в Одесской области до +29.

В понедельник, 23 августа, в западных и центральных областях +21..+24, в Волынской и Ровенской областях +19..+21, в Кировоградской области до +25, в Закарпатской области +25..+27. На востоке +24..+27, на юге +25..+28. Осадков не ожидается.

Во вторник, 24 августа, в западных и центральных областях +21..+24, в Волынской и Ровенской областях +19..+21. На востоке +24..+27, на юге +25..+28. На западе, в Житомирской и Винницкой области пройдут дожди.

Читайте также: Наводнения в Турции. Число жертв увеличилось до 57 человек, более 70 – пропавшие без вести

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
погода карта похолодание
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 