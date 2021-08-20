Синоптики прогнозируют похолодание в Украине к концу праздничных выходных: карты погоды

К концу выходных в Украине похолодает, местами пройдут дожди и грозы. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Сегодня, 20 августа, в западных областях +23..+26, в центральных и южных +24..+28, на востоке до +30. В Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и на востоке ожидаются дожди и грозы.

В субботу, 21 августа, в Украине +23..+27 градусов, в Одесской области до +28. В западных, восточных областях и в Крыму ожидаются дожди и грозы.

В воскресенье, 22 августа, осадков не ожидается. Температура сохранится на уровне +23..+27 градусов, в Одесской области до +29.

В понедельник, 23 августа, в западных и центральных областях +21..+24, в Волынской и Ровенской областях +19..+21, в Кировоградской области до +25, в Закарпатской области +25..+27. На востоке +24..+27, на юге +25..+28. Осадков не ожидается.

Во вторник, 24 августа, в западных и центральных областях +21..+24, в Волынской и Ровенской областях +19..+21. На востоке +24..+27, на юге +25..+28. На западе, в Житомирской и Винницкой области пройдут дожди.

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Денис Юдин

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