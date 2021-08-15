Наводнения в Турции. Число жертв увеличилось до 57 человек, более 70 – пропавшие без вести
Число погибших в результате наводнение в черноморском регионе Турции выросло до 57 человек. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на спасателей.
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Наводнения, вызванные проливными дождями, привели к гибели 48 человек в провинции Кастамону, восьми – в провинции Синоп, одного – в Бартине. Еще 76 человек считаются пропавшими без вести.
В пострадавшие от наводнения районы продукты доставляют на вертолетах, там продолжаются спасательные операции. В трех провинциях серьезно повреждены 454 здания, разрушены 13 мостов.
Помощь пострадавших оказывают более 6000 человек. Эвакуированы около 2400 человек.
- В конце июля на фоне сильной жары в Турции произошли лесные пожары, которые добрались до курортов на Юге страны. Украина отправила в Турцию пожарные самолеты и вертолеты. 12 августа власти сообщили, что в Турции потушили все крупные лесные пожары, которые стали самыми большими в истории страны.
- 12 августа сообщалось, что мощные дожди спровоцировали сильные наводнения в Черноморских районах Турции.
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