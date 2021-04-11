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Синоптики прогнозируют в Украине теплую и солнечную погоду

11.04.2021, 10:32
Синоптики прогнозируют в Украине теплую и солнечную погоду - Фото
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)

В воскресенье, 11 апреля, в Украине ожидается теплая и солнечная погода – температура воздуха поднимется до 18 градусов. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

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Сегодня в большей части областей небо будет ясным. Только в Крыму, а так же в Донецкой и Луганской областях будет облачно, но без осадков. 

На западе температура поднимется до 18 градусов, на остальной территории страны – от 13 до 15 градусов тепла. Ночью температура упадет до 4 градусов тепла. В Черкасской и Сумской областях ночью могут быть морозы. В Киеве днем будет около 16 градусов тепла, ночью от нуля до 2 градусов тепла.

12 и 13 апреля в Украине сохранится сухая и теплая погода – днем от 13 до 18 градусов тепла, в некоторых областях ожидается повышение температуры до 20-23 градусов.

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Владислав Сердюк
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погода в Украине Укргидрометцентр
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