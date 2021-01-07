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Синоптики прогнозируют в Украине теплую погоду с дождями и мокрым снегом

07.01.2021, 09:27
Синоптики прогнозируют в Украине теплую погоду с дождями и мокрым снегом - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

7 января в Украине ожидается относительно теплая погода с туманами и дождем, а местами с мокрым снегом. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра. 

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Сегодня днем ожидаются дожди, в центральных областях значительные осадки. Ночью и утром в большинстве областей будет туманная погода. Температура днем от нуля до 5 градусов тепла, на юге до 12 тепла. 

8 и 9 января в Украине ожидают облачную погоду с осадками в виде мокрого снега и дождем. Также возможен гололед. На протяжение суток, 8 января, ожидается от 2 градусов мороза до 3 тепла. 9 января ночью от 1 до 6 шести градусов мороза.

Владислав Сердюк
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