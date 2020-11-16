Синоптики рассказали, где и когда ждать снега: погода, карта
16.11.2020, 09:38
Фото: freepik.com
На востоке сегодня значительно похолодает
Сегодня снег ожидается на востоке страны и в Харьковской области, дождь – в Полтавской, Черкасской области. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе будет + 9 градусов, севере +3 градуса, востоке -5 градусов, юге +7 градусов. В центре +4 градуса, без осадков.
По данным Укргидрометцентра, утром 16 ноября в большинстве областей ожидается туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).
- 23 октября сообщалось, что в ноябре в Украине средняя температура воздуха составит 0, +8 градусов, в горах будет 0, +3 градуса.
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