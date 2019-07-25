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Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта

Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта - Фото
Фото: pixabay.com
25.07.2019, 07:40

По прогнозам Укргидрометцентра, температура воздуха днем сегодня будет + 22, + 26 градусов

25 июля в Украине кратковременные грозовые дожди пройдут на севере, востоке, в центре. Об этом у себя в Facebook cообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на западе дожди ожидаются локальные и незначительные.

Фото: meteo.gov.ua

В южной части Украины - сухая солнечная погода.

Температура воздуха днем ​​в четверг будет колебаться в пределах + 22, + 26 градусов, на юге + 25, + 29 градусов.

В Киеве 25 июля вероятен кратковременный дождь и гроза. «Скорее - днем, ночью будет сухо. Температура воздуха в течение дня достигнет +25 градусов», -уточнила синоптик.

Средняя температура июня в столице составила +23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы.

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Наталья Диденко погода дождь
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