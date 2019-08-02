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Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта

Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта - Фото
Фото: pixabay.com
02.08.2019, 08:41

По прогнозам Укргидрометцентра, 2 августа дожди пройдут на западе, севере, юге и центре страны

Сегодня, 2 августа, в большинстве областей температура воздуха составит +19, +25 градусов, на севере и северо-востоке местами + 17, + 22 градуса. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Даже на юге посвежеет, однако там еще будет, конечно, теплее, + 25, + 29 градусов. Но жара уже явно ослабнет. Дожди пройдут в западных областях и в северной части Украины, а также в Винницкой, Харьковской и Одесской области. На остальной территории будет сухая солнечная погода", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, в Киеве ожидается дождь и + 20, + 22 градуса.

30 июля в Украинском гидрометеорологическом центре заявили, что средняя температура в августе 2019 года будет выше, чем в многолетней характеристике этого месяца.

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Наталья Диденко погода дождь карта
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