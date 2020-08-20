Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта

Ослабление жары в Киеве ожидается 21-22 августа

В Украине 20 августа короткие грозовые дожди пройдут на севере, вдоль полосы Харьковская область-Днепр, а также в Николаевской области. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, останется вероятность дождей в западных областях.

"Жара будет преобладать, + 26 + 32 градуса, на юге до + 32 + 34 градусов. На Западе ожидается + 24, + 28 градусов", - уточнила Диденко.

В Киеве ожидается + 30, + 32 градуса, возможен кратковременный дождь, возможно с грозой.

"Ослабление жары в столице предполагается уже 21-22-го августа, однако в воскресенье, в День флага и в День независимости Украины снова потеплеет до + 27, + 30 градусов", - уточнила Диденко.

27 июля Укргидрометцентр дал прогноз погоды на август .

Арина Толина

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