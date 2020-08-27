Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта

По прогнозам Укргидрометцентра, в Украине на большинстве территории будет облачно с прояснениями

Сегодня дожди пройдут в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, воздух здесь прогреется до +20-25, на остальной территории - до +26-31. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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В западных, днем ​​и в северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области днем ​​пройдет кратковременный дождь, в регионе местами с грозой. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в столице днем ​​+21-23, по области днем +​​20-25.

28-29 августа дожди возможны лишь в северо-восточной части страны в пятницу. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +9-14, в южной части до +19; днем 28 августа +20-25, в южных областях +26-30; 29 августа +24-29, на юге и западе +28-33.

В Киеве и области осадков не будет, ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +9-14; днем 28 августа +20-25, 29 августа +24-29.

Синоптики также предупреждают, что 27-29 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По прогнозам Укргидрометцентра, в этом году сентябрь будет на один-два градуса теплее средних многолетних значений предыдущих лет. Количество осадков выпадет в пределах нормы.

Наталия Софиенко

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