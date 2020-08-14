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Синоптики рассказали, где пройдут дожди в Украине: погода, карта

14.08.2020, 09:55
Синоптики рассказали, где пройдут дожди в Украине: погода, карта - Фото
Фото: pixabay.com

По прогнозам Укргидрометцентра, в Украине на большинстве территории будет сегодня без осадков

Сегодня на значительной части территории Украины осадки маловероятны, только в Сумской, Полтавской и Харьковской областях пройдут отдельные грозовые дожди. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Ветер будет преимущественно северный, в западных областях - юго-восточный, небольшой или умеренный.

"Температура воздуха высшей ожидается на юге и западе, +24, +28 градусов, на остальной территории +20 +25 градусов. Местами в северной части +18, +20 градусов", - отметила Диденко.

В Киеве 14 августа ожидается сухая погода с температурой воздуха +21, +23 градуса.

Карта погоды на 13 август

Завтра, 15 августа, на западе - дожди, +27 градусов, востоке +21 градус, севере +22 градуса, юге +26 градусов.

В центре ожидается +23 градуса.

Карта погоды на 15 августа

Арина Толина
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