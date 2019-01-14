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14.01.2019, 08:43

Синоптики рассказали, где ухудшится погода: карта

Синоптики рассказали, где ухудшится погода: карта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

14 января в Карпатах и на Закарпатье прогнозируются осадки в виде снега и дождя

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По данным Укргидрометцентра, в течение 14 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с и метели. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Карпатах и на Закарпатье значительные осадки в виде снега и дождя, на дорогах страны - гололедица.

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15 января на западе - снег, до -4 градусов, востоке снег с дождем, -2 градуса, севере до -4 градусов, юге -1 градус. 

В Киеве - без осадков, -2 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

13 января сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.

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Теги: ветер, погода, ГСЧС, карты
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