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Синоптики рассказали, где ухудшится погода: карта

Синоптики рассказали, где ухудшится погода: карта - Фото
Фото: depositphotos.com
19.12.2019, 08:27

Сегодня на востоке - северо-восточный, порывистый ветер

По прогнозам Укргидрометцентра, 19 декабря в Украине, кроме северных областей, утром туман, видимость - 200-500 м. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что на большинстве территории страны будет теплая погода, без осадков.

По ее словам, в южной части и в западных областях в течение дня ожидается + 8, + 13 градусов, на остальной территории до + 9 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"Ветер ожидается юго-восточным, умеренным, а на востоке - северо-восточным, порывистым, до сильного. Ближайший дождь в Киеве будет в понедельник. К нам придет южный циклон", - отметила Диденко.

Она добавила, что дождь прогнозируется 23 декабря не только в Киеве.

  • 24 ноября во Львове выпал первый снег.

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Наталья Диденко погода карта 19 декабря
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