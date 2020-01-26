Синоптики рассказали, какой будет погода: карты

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Сегодня температура воздуха в течение дня, 26 января, будет колебаться от +2 до +5 градусов, на юге + 4, + 9 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ветер ожидается умеренным, с юго-запада.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве в воскресенье осадков не ожидается, температура воздуха до + 4 градусов.

"Начало недели будет теплым", - уточнила Диденко, добавив, что осадки ориентировочно ожидаются в среду.

Завтра, 27 января, на западе - дождь, до +7 градусов, востоке +3 градусов, севере +5 градусов, юге +7 градусов. В центре ожидается до +5 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

9 января сообщалось, что в Украину пришел атмосферный фронт.

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