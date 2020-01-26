Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Синоптики рассказали, какой будет погода: карты

Синоптики рассказали, какой будет погода: карты - Фото
Фото: depositphotos.com
26.01.2020, 11:06

По прогнозам Укргидрометцентра, 26-27 января на большинстве территории страны без осадков

Сегодня температура воздуха в течение дня, 26 января, будет колебаться от +2 до +5 градусов, на юге + 4, + 9 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ветер ожидается умеренным, с юго-запада.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве в воскресенье осадков не ожидается, температура воздуха до + 4 градусов.

"Начало недели будет теплым", - уточнила Диденко,  добавив, что осадки ориентировочно ожидаются в среду.

Завтра, 27 января, на западе - дождь, до +7 градусов, востоке +3 градусов, севере +5 градусов, юге +7 градусов. В центре ожидается до +5 градусов. 

Фото: meteo.gov.ua

  • 9 января сообщалось, что в Украину пришел атмосферный фронт.

Читайте также: В Украину идет атмосферный фронт: погода резко ухудшится - карта

Еще по теме
Напишите нам
Наталья Диденко погода карта
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 