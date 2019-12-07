Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных: карта

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На выходных, 7-8 декабря, в Украине синоптическая ситуация существенно не изменится. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Осадков не будет, разве что в воскресенье по западу и югу походит незначительная облачная влажность, местами небольшие дождь и мокрый снег", - уточнила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Ветер с юго-запада, 5-12 м/с, то есть, немного порывистый. Температура воздуха днем ​ + 6 градусов, на юге + 5, + 10 градусов.

В Киеве в субботу будет сухо, в воскресенье - вероятность небольших осадков, днем ​​+2, + 5 градусов.

"Сильных морозов в ближайшей перспективе не видно", - отметила Диденко.

24 ноября во Львове выпал первый снег.

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